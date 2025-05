Britische Regierung kündigt neues Abkommen mit EU an

Starmer will von der Leyen erneut in London empfangen. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kurz vor einem Treffen mit EU-Spitzenvertretern in London in der kommenden Woche hat die britische Regierung ein neues Abkommen mit Brüssel angekündigt. Bereits an diesem Sonntag werde Premierminister Keir Starmer darlegen, wie eine »gestärkte, zukunftsorientierte Partnerschaft mit der Europäischen Union« aussehen könne, die britischen Arbeitnehmern zugutekommen werde, teilte die Regierung in London mit. Das neue Abkommen verspreche Gutes für Wachstum und Arbeitsplätze.

»Denn die britische Öffentlichkeit hat etwas Besseres verdient als das unter der Vorgängerregierung erreichte Abkommen, das niemandem nutzt«, heißt es in der Mitteilung weiter - in Anspielung auf das Brexit-Abkommen. Großbritannien war vor fünf Jahren aus der Europäischen Union ausgetreten und leidet wirtschaftlich weiterhin unter den Folgen.

Premier Starmer empfängt am Montag EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die beiden Seiten wollen unter anderem ihre Handelsbeziehungen stärken. Der Deal werde britischen Erzeugern nützen, die beim Export mit bürokratischen Hürden und Kontrollen konfrontiert seien, hieß es. Für britische Verbraucher sollen zudem die Preise sinken. Erst vor Kurzem hatte Großbritannien auch Handelsabkommen mit Indien und den USA vereinbart.

Laut einem Bericht der »Times« könnte ein neues Abkommen aber auch ein Jugendaustauschprogramm (Youth Mobility Scheme) enthalten, das es jungen Menschen aus der EU erlauben soll, bis zu zwei Jahre in Großbritannien zu arbeiten und umgekehrt - ohne jedoch die Freizügigkeit wieder einzuführen.

»In dieser Zeit großer Ungewissheit und Unbeständigkeit wird das Vereinigte Königreich sich nicht in sich selbst zurückziehen, sondern stolz seinen Platz auf der Weltbühne einnehmen, indem es seine Bündnisse stärkt und Deals im Interesse der britischen Bevölkerung abschließt«, sagte Starmer laut Mitteilung.