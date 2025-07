Baubranche steigert Aufträge

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Bauhauptgewerbe hat im Mai von steigenden Aufträgen und Umsätzen profitiert. Der Auftragseingang wuchs gemessen am Vorjahresmonat preisbereinigt um 5,3 Prozent und der Umsatz um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. In den ersten fünf Monaten des Jahres stieg der Umsatz damit verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent. Zum Vormonat April stagnierte allerdings der Auftragseingang (minus 0,5 Prozent) gemäß der Statistik, die Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten berücksichtigt.

Die Baubranche hat schwierige Jahre hinter sich. Da nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs die Preise für Materialien stiegen und später auch die Zinsen, brach vor allem der Wohnungsbau ein. Private Hausbauer konnten sich die eigenen vier Wände nicht mehr leisten, für professionelle Investoren rechneten sich Projekte nicht mehr. Nun hofft die Branche mit sinkenden Zinsen und Milliardenausgaben des Bundes für Infrastruktur wieder auf mehr Rückenwind.

Im Mai nahm der Auftragseingang im Hochbau, der vor allem vom Wohnungsbau abhängt, binnen Jahresfrist um gut 10,4 Prozent ab. Im Tiefbau, zu dem etwa der Straßenbau zählt, ging es dagegen um rund 20 Prozent nach oben.

