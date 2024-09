Als Habeck Rucksack-Tourist in Griechenland war

Gut gelaunt: Habeck an der Promenade in Thessaloniki

Bitte aktivieren Sie Javascript

Heute ist Robert Habeck Vizekanzler und Wirtschaftsminister, es geht um Themen wie Handels- und Energiepolitik - zu Beginn einer Dienstreise im griechischen Thessaloniki aber blickt der 55-Jährige fast wehmütig zurück. Seine Rede bei einer Veranstaltung der Deutsch-Griechischen Industrie- und Handelskammer am Abend eröffnet Habeck mit einer persönlichen Bemerkung: Für ihn sei die Reise besonders - nicht nur aus politischer Perspektive, sondern aus persönlichen Gründen.

Und dann erzählt Habeck, dass er oft privat in diesem schönen Land war, als Rucksack-Tourist mit seiner Familie, geschlafen hätten sie an Stränden, Bahnhöfen und billigen Hotels. Er habe nicht viel Geld gehabt, der Wein sei billig gewesen - aber immer wundervoll. Der Minister erinnert auch an sein Philosophie-Studium - »und das bedeutet natürlich Griechenland«.

Noch bis Sonntag ist Griechenland-Fan Habeck in Thessaloniki. Am Samstag eröffnet er zusammen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis die Messe »Thessaloniki International Fair« - Deutschland ist dieses Jahr Partnerland. Vor allem um den Bau von Wasserstoff-Pipelines nach Europa geht es Sonntag bei einem Energiedialog mit Ländern des Nahen Ostens und Nordafrika.