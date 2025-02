Ökonomen-Umfrage: Jahrelang trübe Aussichten für Deutschland

Rauch steigt aus dem Schornstein einer Fabrik. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird nach Einschätzung vieler Fachleute auch in den kommenden Jahren nahezu stagnieren. (Symbolbild)

Ökonomen und Wirtschaftsfachleute nahezu weltweit sehen die Zukunftsaussichten der deutschen Wirtschaft für die nächsten Jahre trübe. Demnach dürfte das deutsche Wirtschaftswachstum nicht nur in diesem Jahr, sondern auch 2026 und 2027 unter dem Schnitt anderer Industrieländer liegen. Das Ifo-Institut und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik befragten für ihren vierteljährlichen »Economic Experts Survey« im Dezember knapp 1.400 Volkswirte, Wissenschaftler und weitere Experten in 125 Ländern.

In diesem Jahr erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Wachstum von 0,4 Prozent, niedriger als in allen anderen Industrieländern. Die Weltwirtschaft insgesamt könnte demnach um 2,9 Prozent zulegen. Für 2025 und 2026 prophezeiten die befragten Wirtschaftsfachleute demnach etwas höhere Wachstumsraten von 1 beziehungsweise 1,3 Prozent in Deutschland, weiter unter dem Schnitt anderer Industrieländer. Die Weltkonjunktur insgesamt könnte der Umfrage zufolge in beiden Jahren die Schwelle von 3 Prozent Wachstum überschreiten.

»Deutschland braucht dringend eine andere Wirtschaftspolitik, die das Wachstum wieder ankurbelt«, sagte Ifo-Ökonom Niklas Potrafke. »Im internationalen Standortwettbewerb hat Deutschland massiv an Attraktivität verloren.« (dpa)