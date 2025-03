Zwei Tote bei Wohnungsbrand in Leverkusen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Wohnungsbrand in Leverkusen sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Männer ums Leben gekommen. Die beiden Männer wurden zunächst reanimiert, starben jedoch noch an der Einsatzstelle an ihren schweren Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Menschen kamen mit Verbrennungen und Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen das dritte Obergeschoss und das Dachgeschoss des Gebäudes bereits in Flammen. Das Treppenhaus war stark verraucht, mehrere Bewohner waren in ihren Wohnungen eingeschlossen. Eine Person rettete sich auf einen Fenstervorsprung. Die Feuerwehr brachte insgesamt fünf Menschen ins Freie, teilweise über Drehleitern.