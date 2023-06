Zahl der Scheidungen geht weiter zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Zahl der Scheidungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen. So wurden 2022 rund 137.400 Ehen durch richterlichen Beschluss getrennt, das sind 3,8 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Damit sei die Zahl der Scheidungen mit Ausnahme des Jahres 2019 seit 2012 kontinuierlich gesunken. »Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Zahl der Scheidungen sind auch im Jahr 2022 weiterhin nicht erkennbar«, sagt Bettina Sommer, Expertin für Demografie beim Statistischen Bundesamt.

Zugleich stieg den Angaben zufolge die Zahl der Eheschließung im vergangen Jahr deutlich um 9,2 Prozent auf rund 391.000 - nachdem sie im Jahr 2021 coronabedingt auf einen Tiefststand gefallen war.