Zahl der entdeckten Fluttoten in Nigeria auf 150 gestiegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Zahl der entdeckten Toten nach einem schweren Unwetter in der zentralnigerianischen Stadt Mokwa ist auf 150 angestiegen. Das teilten die Rettungsdienste nach tagelangen Bergungsarbeiten mit. Am Mittwoch war es nach stundenlangem Regen in der Marktstadt zu schweren Überschwemmungen gekommen. Mehr als 50 Häuser wurden zerstört und mitsamt ihren Bewohnern von den reißenden Fluten weggespült.

Wegen der schwierigen Bergungsarbeiten wurde das ganze Ausmaß des Unglücks erst Tage später sichtbar. Auch am Samstag dauerte die Suche nach Verschütteten bis zum Abend an und führte zu neuen Angaben zur Zahl der Toten. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist unklar.

Todesfälle durch Überschwemmungen sind im westafrikanischen Nigeria häufig. Im vergangenen Jahr starben bei Überschwemmungen in mehreren der 36 Bundesstaaten Nigerias mehr als 600 Menschen. 1,3 Millionen wurden obdachlos. Die Fluten waren die Folge heftiger Regenfälle.