William und Kate verpassen royales Familientreffen

Der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate (beide 42) haben das vorweihnachtliche Familientreffen der britischen Royals an diesem Donnerstag verpasst. Das Paar sei mit seinen Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) auf den Landsitz der Familie in der Grafschaft Norfolk, Anmer Hall, gereist, bestätigte der Buckingham-Palast auf dpa-Anfrage.

Derweil veröffentlichte der Palast im Kurznachrichtendienst X eine digitale Weihnachtskarte, auf der William und Kate Arm in Arm mit ihren Kindern auf einem sommerlichen Schnappschuss zu sehen sind.

Die britischen Royals treffen sich traditionell kurz vor Weihnachten mit der größeren Verwandtschaft zu einem Lunch im Buckingham-Palast. In früheren Jahren waren William und Kate mehrmals bei ihrer Ankunft gesichtet worden. In den Jahren 2020 und 2021 fiel das Treffen wegen der Corona-Pandemie aus.

In Sandringham wollen William und Kate wieder dabei sein

Prinz Andrew (64), der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. und Bruder von König Charles III. (76), hatte seine Teilnahme an dem Lunch ebenfalls abgesagt, wie britische Medien berichteten. Hintergrund dürfte sein, dass er wegen seiner Nähe zu einem mutmaßlichen chinesischen Spion zuletzt erneut in die Negativschlagzeilen geraten war. Wegen früherer Verbindungen zu dem 2019 gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein, der im Zentrum eines Missbrauchsskandals stand, musste sich Andrew schon weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückziehen.

Auch beim eigentlichen Weihnachtsfest, das die Royals stets auf dem Landsitz Sandringham in Norfolk feiern, wird Andrew in diesem Jahr nicht dabei sein. William und Kate hingegen wollen in Sandringham wieder dabei sein, sagte eine Palastsprecherin. Die Familie zeigt sich dort stets am ersten Weihnachtsfeiertag beim Kirchgang. Anders als bei den meisten britischen Familien gibt es die Bescherung bei den Royals aber schon am Heiligabend - eine Tradition, die sie ihren deutschen Vorfahren verdanken.