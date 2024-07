Wieder Haiangriff vor Australiens Westküste - Zahn im Bein

Bitte aktivieren Sie Javascript

An einem der beliebtesten Stände von Perth im Westen Australiens ist ein Surfer von einem Hai attackiert worden. Der Mann sei am Mittwochabend (Ortszeit) am Trigg Beach - nur etwa 15 Kilometer vom Zentrum der Metropole entfernt - von dem Raubfisch ins Bein gebissen worden, berichtete die Zeitung »The West Australian« unter Berufung auf die Fischereibehörde.

Es soll sich um einen relativ kleinen Hai gehandelt haben, die genaue Art sei aber unklar, hieß es. Es war bereits die zweite Haiattacke in diesem Monat an der australischen Westküste.

Haizahn entfernt

Medien schrieben unter Berufung auf die Familie des Mannes, Ärzte hätten die Wunde genäht und einen Haizahn aus dem Bein entfernt. Die Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich. Die Behörden forderten Badegäste auf, an dem Strand extrem vorsichtig zu sein.

Erst vor zehn Tagen war in der Nähe von Coral Bay, etwa 1.100 Kilometer nördlich von Perth, ein Mann beim Speerfischen von einem Raubfisch angegriffen worden. Das Opfer wurde ebenfalls nicht lebensgefährlich verletzt.

Offiziellen Statistiken zufolge gab es im vergangenen Jahr etwa ein Dutzend Haiangriffe in Down Under, bei denen die Opfer verletzt wurden. Vier weitere Attacken endeten tödlich. In diesem Jahr gab es bislang etwa ein halbes Dutzend Angriffe, bislang ohne Todesopfer.