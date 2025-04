Wetter nach Ostern mild und wechselhaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der April bleibt auch nach Ostern wechselhaft und mild. Bis zum Freitag sagt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach eine Mischung aus Sonne und Wolken vorher. Immer wieder sind auch Gewitter, Schauer und Starkregen möglich. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad, mancherorts auch darüber. Am Freitag wird es vorübergehend kühler und die Gefahr von Bodenfrost steigt.

Sonne im Süden und Regen im Norden

Am Dienstag muss am Vormittag vor allem im Nordosten mit Niederschlägen gerechnet werden und am Nachmittag im Nordwesten. Im Süden und Südosten Deutschlands zeigt sich dagegen die Sonne besonders lang und es bleibt weitgehend trocken.

Sonne, Wolken und Regen im Mix - das gilt für die ganze Woche. Foto: Thomas Warnack/DPA Sonne, Wolken und Regen im Mix - das gilt für die ganze Woche. Foto: Thomas Warnack/DPA

»Für alle Sonnenliebhaber gibt es die besten Chancen auf längeren Sonnenschein von Oberschwaben bis zur unteren Donau«, sagt Meteorologe Nico Bauer. Die Temperaturen erreichen milde 14 bis 20 Grad, an der See ist es etwas kühler.

Am Donnerstag soll es im Süden sehr nass werden

Die Schauer und Gewitter lassen am Mittwoch nach, sind vor allem in der zweiten Tageshälfte zu erwarten dann vor allem im Westen und Südwesten. Die Temperaturen steigen leicht auf bis zu 22 Grad.

»Der Donnerstag fällt in der Südhälfte teils sprichwörtlich ins Wasser«, sagt Bauer. Der Norden bleibt dagegen meist trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen gehen wieder leicht zurück, 20 Grad sind aber drin.