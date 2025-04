Wer neu in die Hall of Fame aufgenommen wird

Der 2014 gestorbene Joe Cocker ist Neuzugang in der Hall of Fame. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die »Rock & Roll Hall of Fame« hat sieben Neuzugänge. Die Interpreten werden damit für ihre Originalität und ihren historischen Einfluss auf die Rock-and-Roll-Musik geehrt, wie die Hall of Fame mitteilte.

Zu den Neuzugängen zählen demnach: die Rock-Bands Bad Company, The White Stripes und Soundgarden, der Rock'n'Roll-Sänger Chubby Checker, die verstorbene Rock- und Blues-Legende Joe Cocker, die Starsängerin Cyndi Lauper und das Hip-Hop-Duo Outkast.

Drei der Neuzugänge waren schon einmal nominiert

Im November sollen die Musikerinnen und Musiker bei einer Zeremonie symbolisch in die Ruhmeshalle aufgenommen werden. »Ihre Musik gab Generationen eine Stimme und beeinflusste zahllose Künstler, die in ihre Fußstapfen traten«, sagte John Sykes, Vorsitzender der Hall of Fame.

Für eine Aufnahme in die Hall of Fame muss die erste Veröffentlichung der Künstler mindestens 25 Jahre zurückliegen. Cyndi Lauper, Soundgarden und The White Stripes standen bereits in anderen Jahren zur Auswahl für die Auszeichnung. Leer gingen 7 der insgesamt 14 Anwärter aus, die ebenfalls für die Aufnahme in die Hall of Fame nominiert waren, darunter Mariah Carey, Billy Idol, Joy Division/New Order und Oasis.

Im vorigen Jahr waren acht Künstler und Bands aufgenommen worden, darunter

Cher, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, Foreigner und die Dave Matthews Band.