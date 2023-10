Aktuell Nachwuchs

Weniger Teenagermütter in Deutschland

Die Zahl der Teenagermütter in Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, wurden im vergangenen Jahr im Schnitt sechs Kinder je 1000 Frauen zwischen 15 und 19 Jahren geboren. Im Jahr 2000 waren es 13.