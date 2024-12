Weihnachtsmann rettet Badegäste in Rio de Janeiro

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wie gut, wenn der Nikolaus auch Rettungsschwimmer ist: Bei einer Weihnachtsaktion in Rio de Janeiro musste ein als Santa Claus verkleideter Feuerwehrmann mehrere in Not geratene Badegäste retten.

Wie brasilianische Medien berichteten, hatte Sergeant Thiago Carvalho de Paiva am Dienstag (Ortszeit) zunächst von einem Jetski aus Geschenke an Kinder mit Behinderung am Strand von Copacabana verteilt. Dann habe er jedoch gesehen, dass drei Stand-up-Paddler Schwierigkeiten hatten, ans Ufer zurückzukehren. Also habe er umgehend den Kurs seines Wassermotorrades geändert, um ihnen zu Hilfe zu eilen und sie unversehrt an den Strand zu bringen.

Carvalho de Paiva sei als Feuerwehrmann üblicherweise bei der Wasserrettung im Einsatz, hieß es weiter. Die Aktion an der Copacabana war eine Zusammenarbeit der Feuerwehr mit einer örtlichen Bürgerinitiative zugunsten von Kindern mit Behinderung.