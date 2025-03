Was geschah am 5. März?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. März 2025

Namenstag

Dietmar, Oliva

Historische Daten

2024 - Der Brand eines Strommastes legt die Produktion in der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin still. Eine linksextreme Gruppe erklärt sich dafür verantwortlich und wirft dem US-Elektroautobauer »extreme Ausbeutungsbedingungen« vor. Erst sechs Tage später ist das Werk wieder am Netz.

2015 - Der Bundestag verabschiedet das Gesetz zur sogenannten Mietpreisbremse. Sie soll ab 1. Juni in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt den Anstieg der Mieten begrenzen.

2010 - Andreas Voßkuhle wird vom Richter-Wahlausschuss des Bundestages zum neuen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählt. Er ist Nachfolger von Hans-Jürgen Papier.

1970 - Der von USA, UdSSR und Großbritannien ausgehandelte Atomwaffensperrvertrag tritt in Kraft. Inzwischen haben rund 200 Staaten das Abkommen unterzeichnet. Israel, Indien und Pakistan bisher nicht.

1960 - Auf einer Trauerfeier in Havanna fotografiert der kubanische Fotograf Alberto Korda den Revolutionär Ernesto »Che« Guevara mit schwarzem Barett und Stern – ein Bild, das millionenfach reproduziert wurde und bis heute T-Shirts, Poster und Fahnen ziert.

Geburtstage

1965 - Nadja »Naddel« Abd El Farrag (60), deutsche Moderatorin (»Peep«) und Sängerin

1955 - Mo Yan (70), chinesischer Schriftsteller (»Das rote Kornfeld«), Nobelpreis für Literatur 2012 als erster in China lebender Schriftsteller, nach anderen Angaben am 17. Februar 1955 geboren

1945 - Friedrich Bohl (80), deutscher Politiker (CDU), Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes 1991-1998

1940 - Sepp Piontek (85), deutscher Fußballspieler und -trainer (SV Werder Bremen, dänische Nationalmannschaft)

Todestage

1980 - Wilhelm Hoegner, deutscher Politiker (SPD), bayerischer Ministerpräsident 1945-1946 und 1954-1957, einziger Regierungschef in Bayern nach 1945, der nicht der CSU angehörte, geb. 1887