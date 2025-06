Was geschah am 5. Juni?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Juni 2025

Namenstag

Bonifatius

Historische Daten

2024 - Nach jahrelangen Verzögerungen bricht das Raumschiff »Starliner« erstmals zu einem bemannten Testflug auf. Das teilweise wiederverwendbare Raumfahrzeug bringt die Nasa-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams zur Internationalen Raumstation ISS.

2005 - Die Schweiz will am Schengen-Abkommen der Europäischen Union über den freien Personenverkehr teilnehmen. Dafür stimmen 54,6 Prozent der Eidgenossen in einer Volksabstimmung.

2000 - Zum Abschluss eines dreitägigen Gipfeltreffens in Moskau hält der amerikanische Präsident Bill Clinton als erster US-Staatschef eine Rede vor den Abgeordneten des russischen Parlaments.

1975 - Die Briten bestätigen in einer Volksabstimmung mit Zwei-Drittel-Mehrheit den Verbleib ihres Landes in der Europäischen Gemeinschaft (heute EU). Konservative Tories, Labour und Liberale hatten Wahlkampf dafür gemacht.

1945 - In Berlin übernehmen die alliierten Oberbefehlshaber Großbritanniens, Frankreichs, der USA und der Sowjetunion die Regierungsgewalt im besetzten Deutschland und teilen das Land in vier Besatzungszonen.

Geburtstage

1949 - Ken Follett (76), britischer Schriftsteller (»Die Tore der Welt«, »Der dritte Zwilling«, »Die Säulen der Erde«, »Die Nadel«)

1935 - Helmut Benthaus (90), deutscher Fußballspieler und -trainer, Deutscher Meister als Spieler mit dem 1. FC Köln 1964 und als Trainer mit dem VfB Stuttgart 1984

1930 - Ursula Lehr, deutsche Politikerin (CDU), Gerontologin und Psychologin, Bundesfamilienministerin 1988-1991, gest. 2022

1925 - Boy Gobert, deutsch-österreichischer Schauspieler und Theaterleiter, Intendant des Hamburger Thalia-Theaters 1969-1980, gest. 1986

Todestage

1980 - Margret Dünser, österreichische Journalistin (ZDF-Reihe »V.I.P.-Schaukel« 1971-1980), geb. 1926