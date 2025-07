Was geschah am 4. Juli?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Juli 2025

Namenstag

Berta, Elisabeth, Ulrich

Historische Daten

2024 - Bei der Parlamentswahl in Großbritannien kommen die seit 14 Jahren regierenden Konservativen nur noch auf 121 Sitze im Unterhaus, so wenig wie nie zuvor. Labour ist mit 412 Abgeordneten vertreten. Tags darauf übernimmt Labour-Chef Keir Starmer das Amt des Premierministers von Rishi Sunak.

2010 - Bayern führt als erstes Bundesland ein striktes Rauchverbot in der Gastronomie ein. Bei einem Volksentscheid stimmen 61,0 Prozent der Wähler dafür, von 1. August an das Rauchen in Kneipen, Gaststätten und Bierzelten ausnahmslos zu verbieten.

2005 - Das kühlschrankgroße Projektil »Impactor« der Nasa-Sonde »Deep Impact« prallt auf den Kometen »Tempel 1«. Damit schlägt erstmals ein von Menschen gemachtes Geschoss auf einem Kometen ein.

1995 - Die Bremer Bürgerschaft wählt den Sozialdemokraten Henning Scherf zum Regierungschef der ersten Großen Koalition von SPD und CDU in der Hansestadt.

1840 - Mit dem Dampfschiff »Britannia« startet in Liverpool der Schiffslinienverkehr zwischen Europa und Amerika.

Geburtstage

1995 - Post Malone (30), amerikanischer Sänger und Rapper (»Rockstar«, »Congratulations«, »Better Now«)

1990 - David Kross (35), deutscher Schauspieler ("Der Vorleser", Krabat", "Knallhart")

1965 - Constanze Moser (60), deutsche Eisschnellläuferin, Weltmeisterin im Mehrkampf 1989

1955 - Andreas Petzold (70), deutscher Journalist, Chefredakteur des »Stern« 1999-2013 (gemeinsam mit Thomas Osterkorn)

Todestage

1992 - Astor Piazzolla, argentinischer Musiker und Komponist (»Tango Nuevo«), geb. 1921