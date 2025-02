Was geschah am 4. Februar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Februar 2025

Namenstag

Gilbert, Johanna, Veronika

Historische Daten

2024 - Pop-Superstar Taylor Swift gewinnt mit »Midnights« den Grammy für das beste Album des Jahres. Mit ihrem vierten Erfolg in der Hauptkategorie lässt die US-Musikerin damit Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder hinter sich, die je dreimal in der Kategorie ausgezeichnet wurden.

2020 - In seiner Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress lobt Präsident Donald Trump seine Politik. Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zerreißt am Ende demonstrativ das Redemanuskript des Präsidenten.

2000 - In Österreich tritt die hochumstrittene Regierung der konservativen Volkspartei (ÖVP) und der rechtsgerichteten Freiheitlichen (FPÖ) unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel ihr Amt an. Deutschland und die übrigen EU-Partnerstaaten Österreichs setzen ihre im Januar angedrohten politischen Strafmaßnahmen in Kraft.

1990 - Die ehemalige DDR-Staatspartei Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) ändert ihren Namen in Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS).

1945 - In Jalta auf der sowjetischen Halbinsel Krim treffen sich die Staatsoberhäupter und Regierungschefs Großbritanniens, der USA und der Sowjetunion, um über die Aufteilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg in Besatzungszonen zu beraten.

Geburtstage

1975 - Natalie Imbruglia (50), australische Popsängerin (»Torn«, »Counting Down The Days«)

1960 - Maren Gilzer (65), deutsche Schauspielerin (TV-Arztserie »In aller Freundschaft«, Spielshow »Glücksrad«)

1950 - Freya Klier (75), deutsche Schriftstellerin (»Wir Brüder und Schwestern. Geschichten zur Einheit«), DDR-Bürgerrechtlerin, Mitbegründerin der DDR-Friedensbewegung

1942 - Frank Zander (83), deutscher Schlagersänger und Entertainer (»Ich trink auf dein Wohl, Marie«, »Ja, wenn wir alle Englein wären«, »Hier kommt Kurt«)

Todestage

1995 - Patricia Highsmith, US-amerikanische Schriftstellerin, verfasste vor allem psychologische Kriminalromane (»Zwei Fremde im Zug«, »Der talentierte Mr. Ripley«), geb. 1921