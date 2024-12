Was geschah am 31. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Dezember 2024

Namenstag

Katharina, Melanie, Silvester

Historische Daten

2019 - China meldet mysteriöse Krankheitsfälle an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Lungenkrankheit ist in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen. Danach wird bekannt, dass die später als Covid-19 bezeichnete Krankheit auf ein neuartiges Coronavirus zurückgeht.

1999 - Der russische Präsident Boris Jelzin tritt vorzeitig zurück und überträgt per Erlass alle Amtsvollmachten auf Ministerpräsident Wladimir Putin.

1994 - Die 1990 gegründete Treuhandanstalt, einst mit rund 14.000 ehemaligen DDR-Betrieben größte Industrieholding der Welt, löst sich auf.

1989 - Nach dem Mauerfall zieht es viele Berliner zum ersten gemeinsamen Silvester ans Brandenburger Tor. Mehrere Hundert Menschen klettern im Laufe des Abends auf das Wahrzeichen. Die Feier endet tragisch: Ein Gerüst des DDR-Fernsehens bricht zusammen, ein Mann stirbt und fast 300 Besucher werden verletzt. Der Quadriga wird schwer beschädigt.

1969 - Der Star-Club, durch die Beatles legendär gewordene Rock-Bühne im Hamburger Rotlichtviertel auf St. Pauli, schließt.

Geburtstage

1964 - Andreas Prochaska (60), österreichischer Filmregisseur (Kinofilm: »In 3 Tagen bis du tot«, TV: »Kommissar Rex«) und Drehbuchautor

1959 - Val Kilmer (65), amerikanischer Schauspieler (»The Doors«, »Top Gun«, »Batman Forever«)

1949 - Rainer Fetting (75), deutscher Maler und Bildhauer (Willy-Brandt-Statue in SPD-Zentrale in Berlin)

1944 - Dieter Weirich (80), deutscher Journalist und Politiker, Intendant der Deutschen Welle 1989-2001

Todestage

1989 - Gerhard Schröder, deutscher Politiker (CDU), Bundesinnenminister 1953-1961, Außenminister 1961-1966, Verteidigungsminister 1966-1969, geb. 1910