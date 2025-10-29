Was geschah am 30. Oktober?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Oktober 2025
Namenstag
Dietger
Historische Daten
2005 - Sechzig Jahre nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ist der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche vollendet. Das spätbarocke Gotteshaus wird vom sächsischen Landesbischof Jochen Bohl geweiht.
2000 - Ein als »Balkonmonster« seit Monaten in Norddeutschland gesuchter Serienvergewaltiger wird in Godshorn bei Hannover gefasst.
1995 - Die französischsprachige Provinz Quebec bleibt bei Kanada. In einem Referendum setzen sich die Gegner einer Unabhängigkeit mit knapper Mehrheit gegen die Separatisten durch.
1985 - Die deutschen Astronauten Reinhard Furrer und Ernst Messerschmid starten an Bord des Spaceshuttles »Challenger« zur »D-1-Mission«, dem ersten Spacelab-Einsatz unter deutscher Verantwortung.
1905 - Das Oktobermanifest des russischen Zaren Nikolaus kündigt die Einführung der konstitutionellen Monarchie und verschiedener Bürgerrechte an.
Geburtstage
1960 - Diego Maradona, argentinischer Fußballer, Weltmeister und »Weltsportler des Jahres« 1986, gest. 2020
1956 - Christina Rau (69), deutsche Politologin, Witwe des früheren Bundespräsidenten Johannes Rau (Amtszeit 1999-2004)
1955 - Bernd Riexinger (70), deutscher Politiker, Parteivorsitzender der Partei Die Linke 2012-2021
1925 - Wolfgang Vogel, deutscher Jurist, DDR-Unterhändler, Kontaktmann bei Freikäufen von politischen Häftlingen durch die Bundesrepublik und Anlaufstelle für ausreisewillige DDR-Bürger, gest. 2008
Todestage
2010 - Harry Mulisch, niederländischer Schriftsteller (»Die Entdeckung des Himmels«, »Das Attentat«), geb. 1927
