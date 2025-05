Was geschah am 30. Mai?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Mai 2025

Namenstag

Ferdinand, Hubert, Jeanne, Reinhild

Historische Daten

2024 - Im New Yorker Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin sprechen die Geschworenen den ehemaligen und künftigen US-Präsidenten Donald Trump in allen Punkten schuldig. Trumps Anwalt kündigt Berufung an. Die Verkündung der Strafe wird im November auf unbestimmte Zeit verschoben.

2020 - Erstmals werden Astronauten von einem Privatunternehmen ins All befördert. Zwei Amerikaner heben in einer »Crew Dragon«-Kapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Ihr Ziel ist die Raumstation ISS.

2015 - Der VfL Wolfsburg gewinnt zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den DFB-Pokal. Die Mannschaft setzt sich im Berliner Olympiastadion mit 3:1 gegen Borussia Dortmund durch.

2005 - Münchens neues Fußball-Stadion, die Allianz Arena, wird mit einem bayerischen Derby eingeweiht. TSV 1860 München feiert gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:2 den ersten Sieg in der neuen Heimat.

1990 - Das Bundeskabinett beschließt eine Verordnung zum Chemikaliengesetz, nach dem Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) stufenweise verboten werden. FCKW ist am Abbau der für das Leben auf der Erde wichtigen Ozonschicht beteiligt.

Geburtstage

1965 - Harald Glööckler (60), deutscher Modeschöpfer, eröffnet 1987 ein Modegeschäft in Stuttgart, kreiert 1990 den Namen »Pompöös« und lässt diesen als Marke schützen

1955 - Reiner Hoffmann (70), deutscher Gewerkschafter, Vorsitzender des DGB 2014-2022

1950 - Bertrand Delanoë (75), französischer Politiker, Bürgermeister von Paris 2001-2014

1926 - Dagmar Nick (99), deutsche Schriftstellerin, gilt als eine der wichtigsten deutschsprachigen Lyrikerinnen nach 1945

Todestage

1960 - Boris Pasternak, russischer Schriftsteller (»Doktor Schiwago«), Nobelpreis für Literatur 1958, geb. 1890