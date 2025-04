Was geschah am 30. April?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. April 2025

Namenstag

Hilda, Pius, Quirin, Wolfhard

Historische Daten

1980 - Die niederländische Königin Juliana dankt zugunsten ihrer Tochter Beatrix ab.

1975 - Der Vietnamkrieg endet mit der Eroberung der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon (heute Ho-Chi-Minh-Stadt) durch nordvietnamesische Truppen.

1945 - Im Bunker der Berliner Reichskanzlei begehen Adolf Hitler und seine Ehefrau Eva Braun Suizid.

1825 - In Leipzig gründen Buchhändler und Verleger ihre Standesorganisation, den Börsenverein der deutschen Buchhändler zu Leipzig. Daraus geht der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hervor.

1815 - König Friedrich Wilhelm III. beschließt die Gründung der preußischen Provinz Westfalen. Der preußische Staat war aufgrund der Beschlüsse des Wiener Kongresses in den Besitz des gesamten westfälischen Raums gelangt und fasste ihn erstmals in seiner Geschichte in einer politischen Einheit zusammen.

Geburtstage

1990 - Michael Schulte (35), deutscher Songwriter und Sänger, vierter Platz beim Eurovision Song Contest 2018 mit »You Let Me Walk Alone«

1965 - Gundula Gause (60), deutsche Journalistin (ZDF-»heute journal«)

1945 - Ulla Hahn (80), deutsche Schriftstellerin, Lyrikerin (»Das verborgene Wort«, »Herz über Kopf«)

1925 - Rudolf Radke, deutscher Fernsehjournalist, entwickelte die Nachrichtensendung »heute« und das »auslandsjournal« für das ZDF, gest. 2015

Todestage

2024 - Paul Auster, amerikanischer Schriftsteller und Dramatiker (»New York-Trilogie«, verfilmte Erzählungen »Smoke« und »Blue in the Face«), geb. 1947