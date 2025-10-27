Was geschah am 28. Oktober?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Oktober 2025

Namenstag

Alfred, Simon

Historische Daten

2010 - Nach einem heftigen Schlagabtausch im Bundestag drückt die schwarz-gelbe Bundesregierung mit knapper Mehrheit längere Laufzeiten für Atomkraftwerke durch. Damit ist zunächst der Abschied vom rot-grünen Atomausstieg beschlossen.

2010 - Nach fünfjähriger Arbeit legen Historiker in Berlin ihren Bericht zur NS-Vergangenheit des Auswärtigen Amtes (AA) vor. Danach war das Ministerium stärker an der Verfolgung und Ermordung von Juden beteiligt als bekannt.

1995 - Bei einem U-Bahn-Unglück in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku sterben 289 Menschen.

1975 - Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) startet als erster westdeutscher Regierungschef zu einem Besuch in die Volksrepublik China.

1965 - Das Zweite Vatikanische Konzil verabschiedet die Erklärung »Nostra Aetate«. Erstmals erkennt die katholische Kirche die Pluralität der Religionen an und macht so auch einen Dialog mit den Juden möglich.

Geburtstage

1967 - Julia Roberts (58), amerikanische Schauspielerin (»Pretty Woman«), Oscar als beste Hauptdarstellerin in »Erin Brockovich« (2000)

1955 - Bill Gates (70), amerikanischer Manager und Mäzen, Mitgründer von Microsoft 1975, Mitgründer der Bill & Melinda Gates Stiftung

1950 - Annette Humpe (75), deutsche Pop-Sängerin, Songschreiberin und Produzentin, Duo Ich + Ich (»Vom selben Stern«), Band Ideal (»Blaue Augen«)

1930 - Bernie Ecclestone (95), britischer Manager, langjähriger Veranstalter und Vermarkter der Formel-1

Todestage

1995 - Gisela Schlüter, deutsche Schauspielerin und Kabarettistin (TV-Serie »Zwischenmahlzeit«), geb. 1914