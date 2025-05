Was geschah am 28. Mai?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Germanus, Wilhelm

Historische Daten

2024 - Trotz Massenprotesten verabschiedet das Parlament von Georgien ein Gesetz zur schärferen Kontrolle von Nichtregierungsorganisationen, die aus dem Ausland finanziert werden. Kritiker beklagen, es sei nach russischem Vorbild verfasst und gefährde die EU-Perspektive der Ex-Sowjetrepublik.

1995 - Mindestens 1989 Menschen sterben, als ein Erdbeben der Stärke 7,5 die russische Pazifikinsel Sachalin erschüttert.

1982 - Johannes Paul II. besucht als erster Papst seit der Kirchenspaltung im Jahre 1535 Großbritannien.

1940 - Der belgische König Leopold III. unterzeichnet die Kapitulation Belgiens vor den deutschen Truppen.

1830 - US-Präsident Andrew Jackson unterzeichnet ein Gesetz (»Indian Removal Act«), das die Grundlage für die Umsiedlung und Vertreibung der amerikanischen Ureinwohner aus den Gebieten östlich des Mississippi schafft.

Geburtstage

1985 - Carey Mulligan (40), britische Schauspielerin (»Der große Gatsby«, »Promising Young Woman«)

1965 - Michael Thalheimer (60), deutscher Schauspieler und Regisseur, inszenierte unter anderem am Berliner Ensemble und am Burgtheater in Wien

1925 - Dietrich Fischer-Dieskau, deutscher Opern- und Liedersänger (lyrischer Bariton), gest. 2012

1925 - Heinz Reincke, deutsch-österreichischer Schauspieler (Fernsehserien »Der Landarzt«, »Heimatgeschichten«), gest. 2011

Todestage

2007 - Jörg Immendorff, deutscher Maler und Bildhauer (Bilderzyklus »Café Deutschland«), geb. 1945