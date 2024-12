Was geschah am 28. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Dezember 2024

Namenstag

Franz

Historische Daten

2019 - Weltklasse-Biathletin Laura Dahlmeier verabschiedet sich nach dem allerletzten Rennen ihrer Karriere bei einer Show im Fußballstadion auf Schalke endgültig in den sportlichen Ruhestand.

1999 - Neun deutsche Alpinisten kommen bei einem Lawinenunglück im österreichischen Jamtal bei Galtür ums Leben.

1989 - Alexander Dubcek, der »Vater des Prager Frühlings« von 1968, wird einstimmig zum neuen Präsidenten des tschechoslowakischen Parlaments gewählt.

1974 - Bei einem Erdbeben in Pakistan kommen mehr als 5.000 Menschen ums Leben.

1879 - Beim Einsturz der Eisenbahnbrücke über die Tay-Mündung in Schottland sterben 75 Menschen. Das im Jahr zuvor von Queen Victoria eröffnete Bauwerk bricht bei Sturm unter einem Zug zusammen. Theodor Fontane verarbeitet das Unglück wenige Tage später in seiner Ballade »Die Brück’ am Tay«.

Geburtstage

1984 - Martin Kaymer (40), deutscher Golfspieler, gewinnt 2014 als bisher einziger deutscher Golfer die US Open

1974 - Markus Weinzierl (50), deutscher Fußballspieler und -trainer (Trainer FC Augsburg, FC Nürnberg)

1954 - Denzel Washington (70), amerikanischer Schauspieler, Oscar 2002 als bester Hauptdarsteller (»Training Day«), 1990 als bester Nebendarsteller (»Glory«)

1934 - Dieter Goltzsche (90), deutscher Maler und Grafiker, Theo Richter-Preis der Sächsischen Akademie der Künste 2010, Hannah-Höch-Preis des Landes Berlin 1998, Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste der DDR 1978

Todestage

2004 - Susan Sontag, amerikanische Schriftstellerin und Kulturtheoretikerin, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2003, geb. 1933