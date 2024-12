Was geschah am 27. Dezember?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Dezember 2024

Namenstag

Esso, Fabiola, Johannes, Rudger

Historische Daten

2019 - Der Westdeutsche Rundfunk löscht nach einer Empörungswelle ein Video, in dem der WDR-Kinderchor einen spöttischen Text über Klimasünden der älteren Generation singt. Eine fiktive Großmutter war dort unter anderem als »Umweltsau« bezeichnet worden.

1984 - Der erste Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), ein Treffen der internationalen Hackerszene, findet in Hamburg statt.

1979 - Drei Tage nach dem Einmarsch in Afghanistan stürmen sowjetische Truppen den Präsidentenpalast in Kabul und töten Präsident Hafisullah Amin.

1949 - Die Niederlande entlassen Indonesien unter dem Druck der Vereinten Nationen nach fast 350 Jahren in die Unabhängigkeit.

1904 - In London wird das Märchenstück »Peter Pan oder der Junge, der nicht erwachsen werden wollte« von James Matthew Barrie uraufgeführt.

Geburtstage

1949 - Klaus Fischer (75), deutscher Fußballer (Schalke 04), Vizeweltmeister 1982, 268 Tore in der Bundesliga

1944 - Hans-Jürgen Buchner (80), deutscher Musiker und Sänger, Gründer der niederbayerischen Gruppe Haindling (»Lang scho nimmer g'sehn«, »Du Depp«)

1944 - Mick Jones (80), britischer Gitarrist und Komponist, Mitbegründer der Rockband Foreigner (»I Want To Know What Love Is«)

1939 - Barbara Klemm (85), deutsche Fotografin, dokumentierte als langjährige Redaktionsfotografin der »Frankfurter Allgemeine Zeitung« große Teile der deutschen Nachkriegsgeschichte

Todestage

1874 - Ernst Litfaß, deutscher Verleger, Erfinder der Litfaßsäule, die erste wird 1855 in Berlin aufgestellt, geb. 1816