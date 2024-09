Was geschah am 26. September?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. September 2024

Namenstag

Damian, Eugenia

Historische Daten

2014 - 43 Studenten werden in der mexikanischen Stadt Iguala im Bundesstaat Guerrero von Polizisten verschleppt und einer Drogenbande übergeben. Ermittlungen zufolge wurden die jungen Männer getötet und ihre Leichen verbrannt.

1999 - Box-Schwergewichtler Axel Schulz erklärt nach einer Niederlage gegen den Ukrainer Wladimir Klitschko seinen Rücktritt.

1999 - Die Aufsichtsräte der Industriekonzerne Veba und Viag stimmen dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen zu. Durch die bis dahin größte Fusion der deutschen Wirtschaftsgeschichte entsteht 2000 der Konzern Eon.

1969 - Das Album »Abbey Road« der Beatles erscheint. Es ist das elfte und genau genommen letzte Album der Fab Four, denn als »Let it be« 1970 veröffentlicht wurde, existierte die Band so nicht mehr.

1954 - Das japanische Fährschiff »Toya Maru« wird bei einem Wirbelsturm vor der Insel Hokkaido aus der Verankerung gerissen und sinkt. 1172 Menschen sterben.

Geburtstage

1974 - Andreas Scheuer (50), deutscher Politiker, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 2018-2021, CSU-Generalsekretär 2013-2018

1969 - Holger Stanislawski (55), deutscher Fußballtrainer (FC St. Pauli, TSG 1899 Hoffenheim, 1. FC Köln)

1944 - Peter Turrini (80), österreichischer Dramatiker (»Tod und Teufel«, »Alpenglühen«, »Die Schlacht um Wien«)

1889 - Martin Heidegger, deutscher Philosoph (»Sein und Zeit«,»Beiträge zur Philosophie«), gest. 1976

Todestage

2019 - Jacques Chirac, französischer Politiker, Staatspräsident 1995-2007, geb. 1932