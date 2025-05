Was geschah am 25. Mai?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Mai 2025

Namenstag

Beda, Gregor, Maria Magdalena

Historische Daten

2020 - Der Afroamerikaner George Floyd stirbt bei seiner Festnahme in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota). Ein Polizist hatte minutenlang auf dem Hals des 46-Jährigen gekniet. Unter dem Motto »Black Lives Matter« kommt es wochenlang zu Massendemonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus.

2010 - Der hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) kündigt seinen Rückzug aus der Politik an.

1985 - Auf dem Nürburgring in der Eifel beginnt das erste »Rock am Ring«-Musikfestival.

1985 - Ein Wirbelsturm an der Küste von Bangladesch fordert mehr als 11.000 Menschenleben.

1895 - Der irische Schriftsteller Oscar Wilde wird in London wegen Homosexualität zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt.

Geburtstage

1975 - Lauryn Hill (50), amerikanische Hip-Hop-Sängerin (Album »The Miseducation of Lauryn Hill«), Mitbegründerin und Sängerin der Band The Fugees (»Killing Me Softly«)

1970 - Monica Lierhaus (55), deutsche TV-Moderatorin und Journalistin (ARD-»Sportschau«, »Ein Platz an der Sonne«)

1965 - Anthony Baffoe (60), ghanaischer Fußballspieler (Fortuna Düsseldorf 1989-1992)

1945 - Klaus Zaczyk (80), deutscher Fußballspieler (Hamburger SV 1969-1978)

Todestage

2020 - Renate Krößner, deutsche Schauspielerin (Filme »Solo Sunny«, »Alles auf Zucker!«, TV-Serie »Stubbe - Von Fall zu Fall«), geb. 1945