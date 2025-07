Was geschah am 25. Juli?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Jakobus, Thea

Historische Daten

2000 - Beim Absturz einer Concorde unmittelbar nach dem Start in der Nähe des Pariser Flughafens Charles de Gaulle kommen 113 Menschen ums Leben, darunter 97 Deutsche. Außerdem sterben vier Menschen in einem Hotel, auf das Teile des Flugzeugs in der Nähe des Pariser Vororts Gonesse stürzen.

1995 - Bei einem Bombenanschlag auf die Pariser Bahn-Station Saint-Michel finden acht Menschen den Tod. Die algerische islamistische Terrorgruppe GIA bekennt sich dazu.

1980 - Die australische Hardrock-Band AC/DC veröffentlicht ihr siebtes Studioalbum, »Back in Black«. Mit 50 Millionen verkauften Exemplaren gehört es zu den meistverkauften Alben aller Zeiten.

1980 - Die Töchter des ZDF-Korrespondenten Dieter Kronzucker und ihr Cousin werden in Italien entführt. Nach rund zwei Monaten kommen sie gegen eine Lösegeldzahlung frei.

315 - In Rom wird der Konstantinsbogen eingeweiht. Der Triumphbogen zu Ehren des Kaisers Konstantin neben dem Kolosseum ist heute eines der Wahrzeichen der Ewigen Stadt.

Geburtstage

1975 - Linda Zervakis (50), deutsch-griechische Moderatorin (»Tagesschau« 2013-2021)

1970 - Moritz von Uslar (55), deutscher Journalist und Autor (»Deutschboden: Eine teilnehmende Beobachtung«)

1965 - Ina Müller (60), deutsche Kabarettistin (Mitglied des Kabarett-Duos »Queen Bee« bis 2005), Sängerin ( Solo-Album »48«) und Moderatorin (»Inas Nacht«)

1955 - Iman (70), amerikanisches Model und Schauspielerin (»Jenseits von Afrika«)

Todestage

2005 - Albert Mangelsdorff, deutscher Posaunist, mehrfach zu Europas Jazzmusiker des Jahres gewählt, geb. 1928