Was geschah am 25. Februar?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Februar 2025

Namenstag

Adeltrud, Adelhelm, Luigi, Walburg

Historische Daten

2020 - Der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfallen ist der erste Corona-Brennpunkt in Deutschland. Bei einer Karnevalssitzung in Gangelt hatten sich Teilnehmer infiziert. Hunderte Menschen kommen in Quarantäne. Kindergärten und Schulen bleiben vorerst geschlossen.

2010 - Der libysche Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi (1942-2011) ruft zum Heiligen Krieg (»Dschihad«) gegen die Schweiz auf. In einer Volksabstimmung hatten sich die Schweizer zuvor dafür ausgesprochen, den Neubau von Minaretten zu verbieten.

1990 - Bei den Präsidentenwahlen in Nicaragua unterliegt der bisherige Präsident Daniel Ortega überraschend der konservativen Spitzenkandidatin Violeta Chamorro. Damit ist die sandinistische Revolution in Nicaragua vorläufig am Ende.

1975 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt die im April 1974 vom Bundestag beschlossene Reform des Abtreibungsparagrafen 218 (»Fristenregelung«) für verfassungswidrig.

1870 - Hiram Rhodes Revels wird als erster afroamerikanischer Senator des US-Kongresses vereidigt.

Geburtstage

1975 - Anneke Kim Sarnau (50), deutsche Schauspielerin (Kommissarin König im »Polizeiruf 110« aus Rostock, »Die Hoffnung stirbt zuletzt«), nach anderen Angaben 1972 geboren

1962 - Birgit Fischer (63), deutsche Kanutin, deutsche Rekord-Olympiasiegerin, mehr als 50 Medaillen bei Olympia, Welt- und Europameisterschaften

1950 - Neil Jordan (75), irischer Filmregisseur (»Das Ende einer Affäre«, »Interview mit einem Vampir«) und Drehbuchautor (Oscar 1993 für »The Crying Game«)

1943 - Gerhard Cromme (82), deutscher Industriemanager (Fried. Krupp AG, ThyssenKrupp AG)

Todestage

1970 - Mark Rothko, amerikanischer Maler (»White Center«), Vertreter des abstrakten Expressionismus, geb. 1903