Was geschah am 23. August?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. August 2024

Namenstag

Rosa

Historische Daten

2023 - Der Privatjet des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin stürzt zwei Monate nach dessen Meuterei gegen die Moskauer Führung nordwestlich von Moskau ab. Alle zehn Insassen kommen ums Leben, darunter Prigoschin.

2019 - Im Berliner Kleinen Tiergarten wird ein 40-jähriger Georgier tschetschenischer Abstammung am helllichten Tag erschossen. Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft handelt es sich um einen Mord im Auftrag Russlands.

1999 - Zehn Jahre nach dem Fall der Mauer wird Deutschland wieder von Berlin aus regiert. Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und sein Kabinett nehmen die Arbeit am neuen Parlaments- und Regierungssitz auf.

1989 - Mehr als zwei Millionen Menschen bilden den »Baltischen Weg« - eine über 600 Kilometer lange Menschenkette quer durch das Baltikum. Esten, Letten und Litauer demonstrieren so für ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion.

1939 - In Moskau wird der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt (»Hitler-Stalin-Pakt«) unterzeichnet. Ein geheimes Ergänzungsabkommen regelt die Aufteilung der Interessensphären in Osteuropa.

Geburtstage

1979 - Friederike Kempter (45), deutsche Schauspielerin (»Oh Boy«, »Tatort« aus Münster)

1974 - Serhij Zhadan (50), ukrainischer Schriftsteller, Übersetzer und Musiker, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022

1949 - Rick Springfield (75), australisch-amerikanischer Musiker (»Jessie's Girl«, »I've Done Everything For You«) und Schauspieler

1924 - Ephraim Kishon, israelischer Schriftsteller und Satiriker (»Der Blaumilchkanal«), gest. 2005

Todestage

1989 - Ronald David Laing, britischer Psychiater und Psychoanalytiker (»Das geteilte Selbst«), Leitfigur der antiautoritären Bewegung der 1960er Jahre, geb. 1927