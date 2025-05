Was geschah am 20. Mai?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Mai 2025

Namenstag

Bernhardin, Elfriede, Valeria, Saturnia

Historische Daten

2015 - Die Terrormiliz Islamischer Staat nimmt die syrische Ruinenstadt Palmyra ein. Im Juni beginnen die Dschihadisten mit der Zerstörung historischer Weltkulturgüter.

2010 - Mit 7:6 im Elfmeterschießen gewinnt Turbine Potsdam das erste Champions-League-Finale der Frauen im Fußball gegen die Spielerinnen von Olympique Lyon im Madrider Vorort Getafe.

1875 - In Paris beschließen 17 Staaten, darunter auch das Deutsche Reich, zukünftig den Meter als gemeinsames Längenmaß zu verwenden.

1570 - Der erste moderne Atlas (Theatrum Orbis Terrarum) erscheint in Antwerpen – veröffentlicht von dem flämischen Geographen Abraham Ortelius.

325 - Das vom römischen Kaiser Konstantin einberufene Konzil von Nicäa (heute Iznik in der Türkei) beginnt. Es legt unter anderem den Ostertermin auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond fest. Das Konzil einigt sich auch auf das Glaubensbekenntnis, das viele Christen noch heute sprechen.

Geburtstage

1990 - Pius Paschke (35), deutscher Skispringer, Weltmeister im Team bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2021

1955 - Anton Corbijn (70), niederländischer Fotograf (Schallplattencover: »The Joshua Tree« von U2 und »Violator« von Depeche Mode) und Filmregisseur (»Control«, »A Most Wanted Man«)

1955 - Karlheinz Geils (70), deutscher Fußballspieler (Arminia Bielefeld 1980-1984, 1. FC Köln 1984-1987)

1950 - Wei Jingsheng (75), chinesischer Dissident und Menschenrechtler, gilt als Vater der Demokratiebewegung in China, ab 1979 fast ununterbrochen in Haft, 1997 in die USA abgeschoben

Todestage

2024 - Karl-Heinz Schnellinger, deutscher Fußballspieler (1. FC Köln 1958-1963, AC Mailand 1965-1974), Fußballer des Jahres 1962, geb. 1939