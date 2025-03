Was geschah am 20. März?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. März 2025

Namenstag

Irmgard, Johannes, Wolfram

Historische Daten

2003 - Der Irak-Krieg beginnt mit einem ersten gezielten Schlag gegen den irakischen Machthaber Saddam Hussein. US-Streitkräfte feuern Marschflugkörper und Präzisionsbomben auf dessen vermuteten Aufenthaltsort in Bagdad.

1995 - In Tokio verüben Mitglieder der Aum-Sekte einen Giftgasanschlag auf die U-Bahn. Zwölf Menschen kommen ums Leben, mehr als 5.300 werden zum Teil schwer verletzt.

1965 - Der Jazztrompeter Louis Armstrong ist der erste große US-Show-Star, der in der DDR auftritt. Er gastiert mit seiner Band »All Stars« im Ost-Berliner Friedrichstadtpalast.

1890 - Nach Differenzen mit Kaiser Wilhelm II. wird Otto von Bismarck aus seinen beiden Ämtern als Reichskanzler und als preußischer Ministerpräsident entlassen.

1815 - Napoleon Bonaparte beginnt seine »Herrschaft der Hundert Tage« in Frankreich. Er hatte zuvor sein Exil auf Elba verlassen und kampflos Paris eingenommen. Im Juni wird er in der Schlacht bei Waterloo endgültig geschlagen.

Geburtstage

1970 - Bernhard Hoëcker (55), deutscher Schauspieler und Komiker (»Genial daneben«)

1944 - Erwin Neher (81), deutscher Biophysiker, Nobelpreisträger für Medizin 1991 zusammen mit Bert Sakmann

1937 - Helmut Recknagel (88), deutscher Skispringer, DDR-Meister 1959, 1962 und 1963, Olympiasieger 1960, gewann dreimal die Vierschanzentournee

1770 - Friedrich Hölderlin, deutscher Dichter, Roman »Hyperion«, gest. 1843

Todestage

2020 - Kenny Rogers, amerikanischer Entertainer und Countrysänger (»Ruby, Don't Take Your Love To Town«), geb. 1938