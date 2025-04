Was geschah am 19. April?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. April 2025

Namenstag

Gerold, Leo

Historische Daten

2020 - Ein 51-jähriger Zahnarzt läuft in der ostkanadischen Provinz Nova Scotia 13 Stunden lang Amok. Der Mann in Polizeiuniform tötet 22 Menschen und legt Brände. Er wird erschossen. Es gilt als schlimmste Bluttat in der kanadischen Kriminalgeschichte.

2010 - Mit einer Kabinettsumbildung in Niedersachsen wird erstmals in Deutschland mit Aygül Özkan eine Frau mit Migrationshintergrund Ministerin.

2005 - Der deutsche Kardinal Joseph Ratzinger wird zum neuen Papst gewählt und gibt sich den Namen Benedikt XVI. Er ist nach 480 Jahren der erste deutsche Pontifex.

1995 - Rechtsradikale verüben einen Bombenanschlag auf ein Bürogebäude in Oklahoma City, bei dem 168 Menschen sterben und mehr als 500 verletzt werden. Der Haupttäter Timothy McVeigh wird 2001 hingerichtet.

1775 - Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg beginnt mit den Gefechten bei Lexington und Concord (Massachusetts) zwischen kolonialen Milizen und britischen Truppen.

Geburtstage

1950 - Jacques Herzog (75), Schweizer Architekt, Büro Herzog & de Meuron (Elbphilharmonie in Hamburg, Allianz Arena in München, Nationalstadion in Peking)

1943 - Claus Theo Gärtner (82), deutscher Schauspieler (Rolle als Privatdetektiv Matula in der ZDF-Krimiserie »Ein Fall für Zwei«)

1942 - Frank Elstner (83), Fernsehmoderator (»Wetten, dass..?«, »Spiel ohne Grenzen«, »Montagsmaler«)

1939 - Ajatollah Ali Chamenei (86), iranischer Geistlicher und Politiker, Oberster Führer des Irans und geistliches Oberhaupt seit 1989, Staatspräsident 1981-1989

Todestage

1560 - Philipp Melanchthon, deutscher Humanist und Reformator, geb. 1497