Was geschah am 18. Januar?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Januar 2025

Namenstag

Priska, Wolfrid

Historische Daten

2024 - Boris Rhein wird im hessischen Landtag erneut zum Regierungschef des Landes gewählt. Nach der Landtagswahl im Oktober 2023 hatten die Christdemokraten sich nach zehn Jahren schwarz-grüner Koalitionen für ein Bündnis mit der SPD entschieden.

2000 - Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl legt den Ehrenvorsitz der CDU nieder. Führungsgremien der Partei hatten ihn zuvor aufgefordert, das Amt ruhen zu lassen, bis er Auskunft über die Herkunft der von ihm empfangenen Millionenspenden gegeben hat.

1985 - Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wird Smogalarm der Stufe III mit totalem Fahrverbot und Drosselung der Produktion ausgerufen. Betroffen ist vor allem das Ruhrgebiet.

1940 - In Deutschland beginnt mit ersten Vergasungen in Grafeneck der industriell organisierte Massenmord an behinderten Menschen und chronisch Kranken.

1825 - In Moskau wird das neue klassizistische Bolschoi-Theater eröffnet, das nach den Plänen des russischen Architekten Osip Iwanowitsch Bowe erbaut wurde.

Geburtstage

1980 - Nia Künzer (45), deutsche Fußballspielerin, Weltmeisterin mit der deutschen Nationalmannschaft 2003

1955 - Fernando Trueba (70), spanischer Filmregisseur (»Two Much«)

1955 - Gerburg Jahnke (70), deutsche Kabarettistin, Moderatorin und Regisseurin, Mitglied des Frauenkabarettduo »Missfits« (1985-2005)

1955 - Kevin Costner (70), amerikanischer Filmschauspieler und -regisseur (»Der mit dem Wolf tanzt«)

Todestage

1955 - Luise Ebert, Ehefrau des Reichspräsidenten Friedrich Ebert, geb. 1873