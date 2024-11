Was geschah am 16. November?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. November 2024

Namenstag

Margareta, Otmar

Historische Daten

2022 - Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten von September 2021 erklärt der Berliner Verfassungsgerichtshof unter anderem wegen falscher oder fehlender Stimmzettel für ungültig. Im Februar 2023 wird der Urnengang wiederholt.

2019 - Prinz Andrew, Sohn von Queen Elizabeth II., bestreitet in einem BBC-Interview eine Freundschaft mit dem verstorbenen US-Sexualtäter Jeffrey Epstein. Er habe auch keine Minderjährige aus dessen Callgirl-Ring missbraucht. Er lässt seine Aufgaben als Mitglied der Königsfamilie ruhen.

2014 - Klaus Iohannis gewinnt die Präsidentenwahl in Rumänien. Das Land bekommt mit dem deutschstämmigen Iohannis erstmals ein gewähltes Staatsoberhaupt, das einer nationalen Minderheit angehört.

1974 - Vom weltgrößten Radioteleskop Arecibo in Puerto Rico wird eine Drei-Minuten-Botschaft an mögliche Bewohner von M13, einer 22.500 Lichtjahre entfernten Anhäufung von 300.000 Sonnensystemen im Sternbild Herkules gesendet. Eine Antwort kann frühestens in 45.000 Jahren eintreffen.

1939 - Mafiaboss Al Capone wird vorzeitig aus US-Haft entlassen. Er war 1931 wegen Steuervergehen zu elf Jahren Haft verurteilt worden, die er zum Teil auf der berüchtigten Gefängnisinsel Alcatraz absaß. Wegen einer fortgeschrittenen Syphilis war er zum Pflegefall geworden.

Geburtstage

1964 - Diana Krall (60), kanadische Pianistin und Sängerin (»All For You«)

1964 - Valeria Bruni Tedeschi (60), französisch-italienische Schauspielerin (»Die Farbe der Lüge«, »Die feine Gesellschaft«)

1954 - Donald Runnicles (70), britischer Dirigent, Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin seit 2009, 2020 von der Königin in den Adelsstand erhoben

1939 - Hans Herbert von Arnim (85), deutscher Verfassungsrechtler und Parteienforscher (»Die Deutschlandakte. Was Politiker und Wirtschaftsbosse unserem Land antun«)

Todestage

1934 - Carl von Linde, deutscher Ingenieur und Unternehmer, aus seinem 1879 gegründeten Unternehmen für Kältemaschinen ging die Linde AG hervor, geb. 1842