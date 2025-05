Was geschah am 16. Mai?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Mai 2025

Namenstag

Adelphus, Johannes

Historische Daten

2020 - In Paris wird Félicien Kabuga als mutmaßlicher Drahtzieher und Finanzier des Völkermords von 1994 in Ruanda festgenommen. Der 84-Jährige war mehr als 25 Jahre auf der Flucht und lebte in Frankreich unter falscher Identität.

1990 - Bund und Länder einigen sich auf die Schaffung des »Fonds Deutsche Einheit«. Der Fonds hat zum Start ein Gesamtvolumen von 115 Milliarden DM und dient zur Finanzierung der aus der Vereinigung Deutschlands entstehenden Kosten.

1975 - Als erste Frau erreicht die Japanerin Junko Tabei den Gipfel des Mount Everest.

1960 - Der US-amerikanische Physiker Theodore Maiman erzeugt in den kalifornischen Hughes Research Laboratorien erstmals einen Laserstrahl.

1810 - Johann Wolfgang von Goethes naturwissenschaftliches Hauptwerk »Zur Farbenlehre« erscheint in Tübingen.

Geburtstage

1980 - Jens Spahn (45), deutscher Politiker (CDU), Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion seit 2025, Bundesminister für Gesundheit 2018-2021

1970 - Gabriela Sabatini (55), argentinische Tennisspielerin, gehörte von 1986 bis 1995 ununterbrochen zu den Top Ten der Tenniswelt

1950 - Johannes Georg Bednorz (75), deutscher Physiker, Physiknobelpreisträger 1987 zusammen mit K. A. Müller

1929 - Friedrich Nowottny (96), deutscher Fernsehjournalist (»Bericht aus Bonn«), Intendant des WDR 1985-1995

Todestage

1990 - Jim Henson, amerikanischer Puppenspieler und -erfinder, Film- und Fernsehproduzent (»Sesamstraße«, »Die Muppet-Show«), geb. 1936