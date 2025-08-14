Was geschah am 15. August?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. August 2025

Namenstag

Mechthild, Rupert

Historische Daten

2005 - Die Magdeburger Teenie-Rocker von Tokio Hotel veröffentlichen ihre erste Single »Durch den Monsun«. Für die vierköpfige Band um die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz ist das der Start in eine internationale Karriere.

1995 - 28 Monate nach der Messerattacke von Hamburg feiert die US-Amerikanerin Monica Seles beim Tennisturnier im kanadischen Toronto ein erfolgreiches Comeback.

1975 - Bei einem Staatsstreich der Armee wird der Staatspräsident von Bangladesch, Mujibur Rahman, zusammen mit seiner Familie durch Schüsse seiner Leibwache getötet.

1945 - Der japanische Kaiser Hirohito verkündet im Radio die Einstellung aller Kampfhandlungen im Zweiten Weltkrieg. Im September folgt die formelle Kapitulation Japans.

1235 - Auf dem Reichstag zu Mainz erlässt Kaiser Friedrich II. den Mainzer Reichslandfrieden. Das erste Reichsgesetz in deutscher Sprache bleibt bis zum Ende des Reiches 1806 gültig.

Geburtstage

1955 - Roger Willemsen, deutscher Fernsehmoderator (»Willemsens Woche«) und Autor (»Deutschlandreise«), gest. 2016

1950 - Prinzessin Anne (75), britische Prinzessin, Tochter der britischen Königin Elizabeth II.

1945 - Alain Juppé (80), französischer Politiker, Außenminister 2011-2012, Premierminister 1995-1997, Außenminister 1993-1995

1942 - Friede Springer (83), deutsche Verlegerin, Witwe des Zeitungsverlegers Axel Springer

Todestage

2015 - Max Greger, deutscher Musiker und Bandleader, geb. 1926