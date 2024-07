Was geschah am 13. Juli?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Juli 2024

Namenstag

Arn, Heinrich, Mildred, Sara, Silas

Historische Daten

2023 - Mitten in der Ferienzeit legen Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation mehrere Flughäfen lahm. Am Hamburger Airport wird der Flugverkehr für einige Stunden komplett eingestellt. In Düsseldorf werden Flüge umgeleitet, weil sich Aktivisten nahe der Start- und Landebahnen festgeklebt haben.

2014 - Deutschland gewinnt das WM-Finale gegen Argentinien in Rio de Janeiro mit 1:0 nach Verlängerung und wird zum vierten Mal Fußball-Weltmeister.

1989 - Die neue Pariser »Opera de la Bastille« wird anlässlich der 200-Jahr-Feiern zur Französischen Revolution im Beisein von 35 Regierungschefs eröffnet.

1949 - Papst Pius XII. droht allen Katholiken, die Mitglieder oder Sympathisanten kommunistischer Parteien sind, mit der Exkommunikation.

1709 - Geburt der weltweit ältesten Parfümfabrik. Nach der Erfindung eines leichten Duftwassers, das sie »Eau de Cologne« nennen, gründen die aus Italien stammenden Brüder Farina ihr Unternehmen in Köln.

Geburtstage

1944 - Egon Coordes (80), deutscher Fußballtrainer (Hamburger SV, Hannover 96)

1944 - Erno Rubik (80), ungarischer Bildhauer, Architekt und Designer, Erfinder des »Zauberwürfels«

1934 - Wole Soyinka (90), nigerianischer Schriftsteller (Theaterstück »König Baabu«, Essaysammlung »Die Last des Erinnerns«), Literatur-Nobelpreis 1986

Todestage

1954 - Frida Kahlo, mexikanische Malerin (»Gemaltes Tagebuch«), ihr Leben wurde mehrfach verfilmt, geb. 1907

1024 - Heinrich II., römisch-deutscher Kaiser, König ab 1002, Kaiser ab 1014, Heiligsprechung 1146, geb. 973