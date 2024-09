Was geschah am 12. September?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. September 2024

Namenstag

Guido, Maria

Historische Daten

2023 - Im Zoo Salzburg wird eine deutsche Tierpflegerin von einem Nashorn getötet. Der zu Hilfe eilende Ehemann, auch Tierpfleger im Nashorngehege, erleidet schwere Verletzungen.

2009 - Der Geschäftsmann Dominik Brunner, der sich schützend vor vier Kinder stellt, wird am Münchner S-Bahnhof Solln von zwei Jugendlichen zusammengeschlagen. Er stirbt an Herzversagen. Der Fall löst heftige Diskussionen über Jugendgewalt und Zivilcourage aus.

1974 - In Äthiopien wird Kaiser Haile Selassie nach fast 60-jähriger Herrschaft vom Militär gestürzt. Später wird er ermordet und die Monarchie abgeschafft.

1959 - Der US-Fernsehsender NBC sendet die erste Folge der Western-Serie »Bonanza«.

1949 - Die Bundesversammlung wählt in Bonn den liberalen Politiker Theodor Heuss zum ersten Bundespräsidenten.

Geburtstage

1979 - Florian Schroeder (45), deutscher Kabarettist (»Ausnahmezustand«)

1959 - Sigmar Gabriel (65), deutscher Politiker, Bundesaußenminister 2017-2018, Vizekanzler 2013-2018, Vorsitzender der SPD 2009-2017

1949 - Irina Rodnina (75), russische Eiskunstläuferin, von 1969 bis 1980 dreifache Olympiasiegerin, zehnfache Welt- und elfmalige Europameisterin

1944 - Barry White, amerikanischer Soulsänger und Komponist (»You're The First, The Last, My Everything«), gest. 2003

Todestage

2009 - Norman Borlaug, amerikanischer Agrarwissenschaftler, Friedensnobelpreis 1970, gilt mit seinen Arbeiten zur Züchtung besonders ertragreicher Getreidesorten als Vater der Grünen Revolution in den Entwicklungsländern., geb. 1914