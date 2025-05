Was geschah am 10. Mai?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Mai 2025

Namenstag

Gordian, Juan

Historische Daten

2024 - Die Regierung der Balearen verbietet in den Party-Zonen der spanischen Mittelmeer-Inseln den Alkoholkonsum auf offener Straße. Auch am »Ballermann« auf Mallorca wird ein Bußgeld fällig, wenn man etwa mit offener Bierdose am Strand erwischt wird.

2010 - Die EU spannt zur Rettung kriselnder Euro-Mitglieder vor dem Staatsbankrott einen Rettungsschirm. Insgesamt 750 Milliarden Euro Kredite könnten im Notfall fließen, geknüpft an strenge Bedingungen zur Haushaltssanierung.

2005 - In Berlin wird das Denkmal für die ermordeten Juden Europas eingeweiht. Das Mahnmal mit 2.711 Betonstelen wurde von US-Architekt Peter Eisenman entworfen.

1940 - Der britische Premierminister Neville Chamberlain tritt zurück. Nachfolger wird Winston Churchill, der eine Allparteienregierung bildet.

1655 - Englische Truppen erobern die spanische Kolonie Jamaika. Die Karibikinsel bleibt bis zur Unabhängigkeit 1962 britisch. Noch heute ist der britische König Charles III. Staatsoberhaupt.

Geburtstage

1965 - Linda Evangelista (60), kanadisches Model

1960 - Bono (65), irischer Rocksänger, Mitbegründer und Sänger der irischen Rockband U2 (»With Or Without You«)

1952 - Roland Kaiser (73), deutscher Schlagersänger (»Santa Maria«)

1900 - Felix Buttersack, deutscher Zeitungsverleger (»Münchner Merkur«, »Süddeutsche Zeitung«), gest. 1986

Todestage

1985 - Carl Hanser, deutscher Verleger, gründete 1928 den Carl Hanser Verlag, Vorsitzender des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels 1949-1951, geb. 1901