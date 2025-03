Was geschah am 1. April?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. April 2025

Namenstag

Hugo, Irene

Historische Daten

2024 - Pünktlich zum Inkrafttreten des neuen Cannabisgesetzes um Mitternacht zünden Hunderte Menschen vor dem Brandenburger Tor in Berlin ihre Joints an. Mit dem sogenannten Smoke-In feiern sie die Aufhebung des Cannabisverbots in Deutschland.

2020 - Prinz Harry und seine Frau Meghan verabschieden sich mitten in der Corona-Pandemie von ihren Jobs als Vollzeit-Royals. Künftig gehen sie ihre eigenen Wege und übernehmen keine offiziellen Aufgaben des britischen Königshauses mehr.

1990 - Die von der britischen Premierministerin Margaret Thatcher durchgesetzte Kopfsteuer tritt in Kraft und löst schwere soziale Unruhen aus. Sie ist auch einer der Gründe für den Sturz der Regierungschefin Ende des Jahres.

1955 - Die Deutsche Lufthansa nimmt nach dem Zweiten Weltkrieg ihren innerdeutschen Linienluftverkehr mit einem Flug auf der Strecke Hamburg-München wieder auf.

1930 - Josef von Sternbergs Film »Der blaue Engel« mit Marlene Dietrich und Emil Jannings wird in Berlin uraufgeführt.

Geburtstage

1975 - Singa Gätgens (50), deutsche Schauspielerin und Moderatorin (TV-Serien »Gegen den Wind«, »Der Landarzt«)

1965 - Jan-Eric Peters (60), deutscher Journalist und Publizist, Chefredakteur WeltN24 2014-2015 und der Welt-Gruppe 2010-2014

1960 - Nicola Tiggeler (65), deutsche Schauspielerin (TV-Serie »Sturm der Liebe«)

1875 - Edgar Wallace, britischer Kriminalschriftsteller (»Der grüne Bogenschütze«, »Der Hexer«), gest. 1932

Todestage

2005 - Harald Juhnke, deutscher Schauspieler und Sänger (Film: »Der Trinker«, Fernsehen: »Ein verrücktes Paar«, »Harald & Eddie«), geb. 1929