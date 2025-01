Von Bono bis Messi: Biden ehrt Promis mit Freiheitsmedaille

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hollywood-Stars, Ikonen der Modewelt und eine berühmte Affenforscherin: Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit will US-Präsident Joe Biden 19 Prominente mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA ehren. Die sogenannte Freiheitsmedaille werde am Samstag unter anderem an Fußballstar Lionel Messi, Basketball-Legende Earvin »Magic« Johnson, Modeschöpfer Ralph Lauren, die Schauspieler Michael J. Fox und Denzel Washington sowie den Rockmusiker Bono von der Band U2 verliehen, teilte das Weiße Haus mit.

Mit der prestigeträchtigen »Presidential Medal Of Freedom« werden Menschen geehrt, die einen bedeutenden Beitrag »für die Sicherheit oder das nationale Interesse der USA, den Weltfrieden und kulturelle oder andere bedeutsame öffentliche Belange« geleistet haben. In diesem Jahr gehören dazu auch die Primatologin Jane Goodall, der Milliardär und Philanthrop George Soros, Mode-Journalistin Anna Wintour sowie die demokratische Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, eine Parteifreundin Bidens.