Vernichtende Biografie über Prinz Andrew

LONDON. Man könnte beinahe Mitleid mit ihm haben. Prinz Andrew, Herzog von York, Bruder von König Charles III. und zweitältester Sohn, nein: Lieblingskind der verstorbenen Queen, ist jetzt endgültig abserviert. So zumindest lautet jetzt im Königreich die übereinstimmende Meinung nach der Veröffentlichung der jüngsten Biografie über ihn. »Entitled: The Rise and Fall of the House of York«, auf deutsch etwa: Berechtigt: Der Aufstieg und Untergang des Hauses von York, heißt das Werk des Historikers Andrew Lownie, und es stellt, so die Times, nichts weniger als »einen vierhundertseitigen Charaktermord« dar. Nach einer solch umfänglichen Diskreditierung, urteilte der renommierte Hofberichterstatter Ro-bert Jobson, gebe es für den Prinzen »keinen Weg zurück«.

Einstmals Volksliebling

Tatsächlich ist der Aufstieg und Untergang von Andrew von einer nahezu shakespearhaften Dimension. Die Fallhöhe ist enorm. Früher war Andrew nämlich, was heutzutage schlicht unglaublich klingt: ein Volksliebling. Vor rund 40 Jahren galt das jetzige schwarze Schaf der Windsors als »the most eligible bachelor«, als der begehrteste Junggeselle im Königreich. Sogar ein Kriegsheld war er. Prinz Andrew hatte 1982 als Hubschrauberpilot im Falkland-Konflikt gedient. Als er aus dem Krieg zurückkam, wurde ihm zugejubelt. Im Gegensatz zu seinem zwölf Jahre älteren Bruder Charles, dem Thronfolger, der eher der intellektuelle Typ mit Segelohren war, machte der blendend aussehende Andrew Schlagzeilen als Frauenschwarm. »Randy Andy«, etwa: scharfer Andy, lautete sein Spitzname, nachdem er sich regelmäßig mit Stars und Starlets am Arm in den Londoner Nachtclubs sehen ließ.

Das waren noch Zeiten. Lownie zeichnet den Abstieg eines Mannes nach, der sukzessive an Sympathien verliert, je mehr über seinen Charakter bekannt wurde. Als verwöhnt, eingebildet und herrisch wird er beschrieben, als jemand, der noch als erwachsener Mann seine Teddybären-Sammlung um sein Bett schart und seine Dienerschaft gerne zusammenstaucht. Einen Kammerdiener habe Andrew entlassen, weil er einen Leberfleck im Gesicht hatte, einen anderen, weil er eine Nylon-Krawatte trug.

Er sei ein »serienmäßiger Sexsüchtiger« gewesen und habe angeblich mit tausend Frauen geschlafen. Das Buch beruft sich auf eine Quelle, nach der der junge Prinz schon als Elfjähriger »seine Un-schuld verloren« habe, und Lownie kommentiert, dass »dies vielleicht sein späteres Verhalten erklärt«. Tatsächlich verdeutlicht die Anekdote von der Prostituierten im Palast vieles. Die Infantilität und gleichzeitige Sex-Obsession, die Andrews Charakter auszeichnet, mag ihren Grund in der frühen Traumatisierung haben, die so ein Erlebnis auslösen muss.

Sex und Geld seien die beherrschenden Themen im Leben des Prinzen gewesen, meint der Biograf, und an Beispielen fehlt es ihm nicht. Der eigentliche Skandal, meint er, sei »finanziell, nicht sexuell«. Tatsächlich waren die zwielichtigen Geschäftsfreunde, mit denen der Prinz sich umgab, schon immer ein Problem. Andrew fungierte von 2001 bis 2011 als Handelsbeauftragter der britischen Regierung und verdiente sich den Spitznamen »Air Miles Andy«, weil er ausgiebig in der Welt herumflog. Allerdings reiste er bevorzugt in die Nähe von exklusiven Golfplätzen, wo er seinem Lieblingssport nachgehen und dubiose Connections machen konnte, die ihm regelmäßig eine schlechte Presse einbrachten.

Seine Verbindungen zu Saif al-Islam, dem Sohn des libyschen Diktators Muammar Gaddafi, hätten vielleicht nicht so eng ausfallen sollen: Selbst auf Schloss Windsor wurde der Gaddafi-Sprössling empfangen. Auch dass Andrew den Tunesier Sakher el-Materi zu einem Business Lunch in den Buckingham Palast einlud, war ein Fehler: Gegen den Schwiegersohn des später aus dem Land gejagten tunesischen Präsidenten Ben Ali wurden später Vorwürfe der Geldwäsche erhoben. Erst kürzlich war der Prinz in einen Skandal um einen mutmaßlichen chinesischen Spion verwickelt, den er zu seinem 62. Geburtstag eingeladen hatte. Yang Tengbo wurde vor Gericht als ein »enger Vertrauter« des Prinzen bezeichnet, aber der Inlandsgeheimdienst MI5 stufte ihn als Mitglied der kommunistischen Staatspartei Chinas und als Agenten ein.

Doch nichts hat dem Prinzen mehr geschadet als die Verbindung zu Jeffrey Epstein. Andrews Verbindungen zum amerikanischen Millionär und verurteilten Sexualstraftäter Epstein haben zu seinem Ausschluss vom aktiven Dienst als Royal geführt. Epstein hatte sich selbst getötet, als er 2019 wegen erneuter Missbrauchsvorwürfe in Haft saß. Er soll dem Prinzen minderjährige Mädchen zugeführt haben. Andrew bestritt entschieden, dass er 2001 mit der damals 17-jährigen Virginia Giuffre geschlafen haben soll und behauptete, sie nie getroffen zu haben. Allerdings gibt es ein Foto, dass die beiden zusammen zeigt.

Titel und Ehrenränge verloren

Der Prinz tat sich keinen Gefallen, als er im November 2019 ein BBC-Interview gab und den Vorwurf des Sexmissbrauchs zurückwies. Es blieb der Eindruck eines stotternden, teilweise arroganten und um Ausflüchte bemühten Royals zurück, der es nicht für nötig hielt, Reue zu zeigen, sich von Epstein zu distanzieren oder zumindest Sympathie für dessen Opfer zu äußern. Die öffentliche Reaktion war verheerend. Seine Mutter Queen Elizabeth entband ihn daraufhin von seinen royalen Pflichten, und als der Prinz im Februar 2022 einen außergerichtlichen Vergleich mit Virginia Giuffrre vereinbarte, entzog sie ihrem Lieblingssohn alle militärischen Titel und Ehrenränge. Andrew war endgültig außen vor: zwar noch ein Royal, aber nicht mehr gelitten in feiner Gesellschaft. Doch er hat durchaus noch eine Rolle zu spielen für die Windsors. Denn Andrew liefert den perfekten Kontrast: Hier die pflichtbewussten, dienenden, bescheidenen Arbeitsroyals wie das Königs- und Thronfolgerpaar, dort der völlig diskreditierte Herzog von York. Verglichen mit ihm scheint der Rest der Königsfamilie reines Gold. (GEA)