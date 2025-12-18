Verdächtiger nach Messerangriff in Essen in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der Messerattacke im Essener Hauptbahnhof auf einen 21-jährigen Syrer haben die Ermittler einen Verdächtigen identifiziert. Der 17-jährige Mann - ebenfalls Syrer - sei in Mülheim festgenommen worden und sitze inzwischen wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, teilte die Essener Polizei mit. Ein politisches Motiv sei auszuschließen. Die Ermittlungen zum Grund des Streites liefen weiter.

Bei den Ermittlungen half die Auswertung der Video-Überwachung am Bahnhof, wie ein Sprecher sagte. Der bei dem Angriff schwer verletzte 21-Jährige wurde demnach inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen.

Vor der Tat hatte es am 7. Dezember in Essen eine Großdemonstration zum Jahrestag des Regimewechsels in Syrien gegeben, an der die Beteiligten laut aktuellem Ermittlungsstand teilgenommen hatten. Der Streit, der sich am Bahnhof entwickelt hatte, habe aber nichts damit zu tun gehabt, sagte der Polizeisprecher.