Unfall mit Reisebus im Spreewald - ein Schwerverletzter

An Bord des Busses sollen 40 Menschen sein (Symbolbild).

Bitte aktivieren Sie Javascript

Acht Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reisebus auf einer Landstraße in der Nähe von Burg (Spreewald) leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge kippten zur Seite in einen Graben, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Süd der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zunächst hatte die »Bild« berichtet.

Eine 36 Jahre alte Autofahrerin wollte auf der Landstraße 501 den Reisebus überholen und stieß dabei seitlich gegen diesen, wie der Polizeisprecher sagte. Der Busfahrer wollte noch nach rechts ausweichen und sein Fahrzeug landete dadurch im Straßengraben.

An Bord des Busses befand sich laut Polizei eine polnische Reisegruppe mit 41 Menschen. Von diesen wurden sieben Reisende im Alter von 25 bis 79 Jahre leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des Pkw wurde schwer, die beiden Beifahrer leicht verletzt aus dem Fahrzeug geborgen. Die Feuerwehr sei mit einem Katastrophenbus vor Ort gewesen, um die unverletzten Menschen des Reisebusses zu versorgen und zurück an die polnische Grenze zu bringen, um deren Weitertransport zu garantieren, teilte die Polizei mit.

Die betroffene Landstraße war aufgrund der schwierigen Bergungsmaßnahmen etwa neun Stunden gesperrt und wurde am Dienstagmorgen gegen drei Uhr wieder freigegeben.