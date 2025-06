U2-Gitarrist David Howell Evans ist jetzt Ire

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der in England geborene U2-Gitarrist David Howell Evans (63) hat die irische Staatsbürgerschaft angenommen. »Für uns alle ist es ein monumentaler Tag«, sagte der unter dem Künstlernamen The Edge weltbekannte Musiker dem Sender RTÉ nach der feierlichen Zeremonie in Killarney. Am Montag und Dienstag nahmen rund 7.500 Menschen die irische Staatsbürgerschaft an.

Der heutige Rockstar war ein Jahr alt, als seine Eltern mit ihm nach Irland zogen. Er sei ein bisschen spät dran mit dem Papierkram, sagte Evans. Jetzt sei aber die Zeit reif. »Ich könnte nicht stolzer sein auf mein Land«, sagte er. In Anlehnung an einen der U2-Welthits schrieb RTÉ, es sei ein »beautiful day« für den Gitarristen gewesen.

U2 war 1976 in der irischen Hauptstadt Dublin von Sänger Bono (Paul David Hewson), The Edge (Evans), Bassist Adam Clayton und Schlagzeuger Larry Mullen junior gegründet worden. Die Band äußert sich immer wieder politisch, insbesondere auch zu irischen Themen.