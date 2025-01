»Traumschiff«-Star hat in Australien Korallen adoptiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Traumschiff«-Star Barbara Wussow sind einige Folgen der ZDF-Reihe am meisten in Erinnerung geblieben. »Drei Reiseziele haben mich während meiner Laufbahn besonders geprägt. Zum einen wäre das Australien mit Ayers Rock, Cairns und dem Great Barrier Reef. Zum anderen aber auch die traumhafte Amalfiküste und natürlich die Malediven«, sagte die 63 Jahre alte Schauspielerin in einem ZDF-Interview.

Beim Great Barrier Reef habe sie an das Wiederaufbauprojekt für Korallenriffe gespendet, damit entlang großer Körbe neue Korallen wachsen können. »Sie schicken mir halbjährlich neue Fotos zu«, so Wussow über das Adoptionsprojekt. Die Schauspielerin ist seit 2018 beim »Traumschiff« an Bord.

Welches Erlebnis sie in allen den Jahren besonders berührt hat? »Hier muss ich vor allem an einen Moment denken: Es war auf Maui, Hawaii. Nach einer Inselrundfahrt während eines drehfreien Tages spielte der Busfahrer plötzlich das Lied «Over the Rainbow / What a Wonderful World» von Israel Kamakawiwoʻole. Wir fuhren zum Hafen runter. Wir alle konnten auf unser Traumschiff blicken, während die Sonnte unterging. Es war ein ergreifender und berührender Moment.«