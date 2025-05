Tote im Wald bei Dresden - 16-Jähriger unter Totschlag-Verdacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

DRESDEN. Gegen den im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod einer 21-Jährigen am Sonntag bei Laußnitz östlich von Dresden festgenommenen Jugendlichen wird wegen Totschlags ermittelt. Ein Ermittlungsrichter im Amtsgericht Bautzen ordnete am Montag deshalb die einstweilige Unterbringung des 16-Jährigen in einem Fachkrankenhaus an, gemäß dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung und die Todesumstände sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Görlitz mit.

Die leblose junge Frau wurde nach einem Hinweis am frühen Sonntagmorgen von Polizisten in dem Waldstück an der Bundesstraße 97 zwischen Ottendorf-Okrilla und Laußnitz gefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Sie war nach Angaben eines Polizeisprechers schwer verletzt. Der Teenager wurde danach im weiteren Umfeld des Fundortes als Tatverdächtiger gefasst. (dpa)