The Weeknd sagt Konzert in Los Angeles ab: »Aus Respekt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der kanadische Popsänger The Weeknd hat wegen der verheerenden Brände in Los Angeles ein Konzert abgesagt und die Veröffentlichung seines neuen Albums verschoben. »Aus Respekt und Sorge um die Menschen in Los Angeles County«, hieß es in einem Statement auf dem Instagram-Profil und der Homepage des 34-Jährigen.

The Weeknd – bürgerlich Abel Tesfaye – wollte am 25. Januar im Rose Bowl Stadium auftreten. Das neue Album »Hurry Up Tomorrow« soll nun am 31. Januar erscheinen, statt wie ursprünglich geplant am 24. Januar. »Diese Stadt war immer eine tiefe Quelle der Inspiration für mich, und meine Gedanken sind bei allen, die von dieser schwierigen Zeit betroffen sind.«

Die Behörden in Südkalifornien gehen mit einem Großaufgebot von Helfern gegen die Feuer weiter in die Offensive. Der US-Wetterdienst sagte bis einschließlich Mittwoch wieder stärkere Winde voraus und warnte vor »extremer« Feuergefahr. Die Zahl der bestätigten Todesfälle durch die Großfeuer im Raum Los Angeles liegt aktuell bei 24.