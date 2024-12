Türkei: Hubschrauber prallt gegen Krankenhaus - Vier Tote

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Rettungshubschrauber ist in der südtürkischen Provinz Mugla gegen ein Krankenhaus geprallt und dann abgestürzt. Vier Insassen seien gestorben, sagte der Provinzgouverneur Idris Akbiyik. Darunter seien die zwei Piloten, ein Arzt und eine weitere Person. Die Unfallursache sei noch unklar. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach den Familien der Opfer auf der Plattform X sein Beileid aus.

Der Hubschrauber sollte in die Nachbarprovinz Antalya fliegen, sagte Gouverneur Akbiyik. Zum Zeitpunkt des Abflugs sei es neblig gewesen. Auf einem Video des Senders NTV war zu sehen, wie der Helikopter am Morgen in tiefem Nebel aufsteigt und dann mit dem Heck Richtung Krankenhaus abdriftet. Die Fassade wurde von dem Aufprall beschädigt, wie auf Bildern zu sehen war. Patienten in dem Gebäude wurden nach offiziellen Angaben nicht verletzt.

Video vom Abheben des Hubschraubers auf NTV